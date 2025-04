Dal centrocampo della Roma al mondo del business sportivo

IL TEMPO (A. GIACOBINO) - A soli vent'anni Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e della Nazionale, diventa anche un uomo d'affari. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Luca Amato s'è presentato il calciatore assieme al fratello Mattia, al padre Francesco e a Valentina Ambrisi per costituire la nuova Np Sport e Image srl. La società vede il giocatore della Roma detenere il 90% del capitale mentre il 10% restante è ripartito tra il fratello (5%) e il 2,5% ciascuno al padre e alla Ambrosi. La newco di cui Mattia Pisilli è stato nominato amministratore unico ha come oggetto «la gestione e lo sfruttamento dei diritti di immagine e commerciali di lavoratori sportivi, atleti e personaggi dello spettacolo», «la gestione delle attività di comunicazione per le società e associazioni sportive», «la gestione dei profili di social network», «la consulenza in ambito commerciale sportivo e del marke-ting», «la promozione di manifestazioni ed eventi sportivi» e «l'attività di formazione, trade promotion e team building».