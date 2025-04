Da Colombo fino a Romagnoli: troppi gol subiti da calcio piazzato

Errare è umano, perseverare è diabolico. Così se il primo tentativo di Romagnoli di testa da calcio d'angolo era stato respinto miracolosamente da Svilar, il secondo non poteva che inevitabilmente finire in porta. Un vero e proprio blackout sulle marcature nei calci piazzati. [...] La Roma tra le big è la squadra che insieme alla Juventus ha preso più gol da situazioni di palla inattiva. [...] Una storia non cominciata bene già dall'inizio della stagione. Nella prima partita casalinga, quella del clamoroso ko contro l'Empoli, Colombo ha chiuso i giochi con il primo rigore stagionale subito dai giallorossi.

Ma è a Marassi contro il Genoa, due partite dopo, il colpo più duro che la Roma non ha saputo incassare, quello che ha segnato la fine dell'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. [...] Il dato più sorprendente è quello delle reti subite da punizione indiretta: quattro, ed è il record stagionale per una squadra di Serie A. [...] Disattenzioni che faranno ogni volta infuriare Ranieri, che possono costare caro, e che sicuramente influiranno nel piazzamento finale di questo campionato. [...] Perseverare è diabolico, ma la Roma in questo caso sta andando anche oltre.

(corsport)