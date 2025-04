Crollo delle giallorosse battute 3-0 dall'Inter

(...) Pesante sconfitta per la Roma Femminile a Milano. Le nerazzurre si sono imposte per 3-0 grazie alle reti di Polli, a un'autorete di Troelsgaard e al gol dell'ex Agnese Bartoli, raggiungendo così uno storico traguardo: la qualificazione alla prossima Women's Champions League.

Le giallorosse, (...), rimangono terze e dovranno attendere per la matematica certezza della qualificazione europea (...). Duro il commento del tecnico Spugna nel post-gara: «È una partita che non volevamo giocare così, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento (...) tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità (...). Non bisogna dare nulla per scontato (...).»

Preoccupano le condizioni di Dragoni, uscita dal campo per un trauma distorsivo alla caviglia destra (...). Nel prossimo weekend la Roma osserverà un turno di riposo; seguiranno le ultime due gare di campionato contro Milan e Fiorentina, prima della finale di Coppa Italia del 17 maggio contro la Juventus. (...)