Ranieri domenica pomeriggio ci ha scherzato ma intanto stiamo parlando di un record. [...] La Roma, infatti, in casa dell'Inter ha vinto l'ottava partita per 1-0 in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra considerando i cinque maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, e Germania). Alle spalle dei giallorossi il Nottingham Forest a quota 7.

(gasport)