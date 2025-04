Contro la Juve test per la difesa. Hummels si ritira

Conto alla rovescia terminato per la cruciale sfida tra Roma e Juventus (...). Claudio Ranieri cerca di mantenere la serenità, nonostante il peso della partita (...). E nonostante la notizia, ormai ufficiale, dell'addio al calcio di Mats Hummels a fine stagione (...).

Prima, però, testa alla Juventus. "La Juventus ha cambiato filosofia di gioco" ha dichiarato Ranieri in conferenza. "Sarà una squadra più verticale, determinata. (...) Tudor ha potuto lavorare un'altra settimana con la squadra". Per quanto riguarda la Roma, Ranieri recupera Celik, mentre Rensch non è ancora pronto (...).

L'obiettivo primario è confermare la solidità difensiva mostrata finora, un aspetto sorprendente della Roma targata Ranieri: "Merito di tutti quando si subisce poco" ha sottolineato il tecnico. "Tutti lavorano, una volta persa palla, per riprenderla o per difendere la porta".

Per Ranieri, la partita contro la Juventus rappresenta anche un incrocio con il passato (...), ma senza alcun desiderio di rivalsa: "Sarà una grande partita, (...) vibrante tra due squadre che vogliono lottare per avere qualcosa di più". Il suo messaggio è chiaro: "Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi (...). Voglio che si dica di noi che abbiamo dato tutto (...)".

Sul fronte formazione, con Saelemaekers squalificato, Soulé è il favorito per la fascia destra, mentre Celik "potrebbe giocare nei tre in difesa". (...) Ranieri ha evitato riferimenti diretti alle difficoltà negli scontri diretti ("Ogni partita fa storia a sé") e ha confermato la fiducia in Koné ("grandissimo giocatore ma ha molto da imparare"). Ha inoltre ribadito la centralità di Dybala nel progetto, nonostante l'infortunio ("Ci contiamo anche per il prossimo campionato").

Riguardo al futuro allenatore, (...) Ranieri ha chiuso l'argomento: "Non ne parlo, ma non ho detto nessuna bugia", confermando indirettamente l'esclusione di alcuni nomi come Gasperini e lasciando in corsa profili come Pioli e Allegri.

(...) Intanto, ieri è arrivata l'ufficialità del ritiro di Mats Hummels, annunciato dal giocatore stesso su Instagram (...). Ranieri, infine, ha dato appuntamento ai tifosi per l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane il 17 aprile (...).

(Repubblica)