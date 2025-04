Como, Gabrielloni: "Il gol alla Roma un'emozione che mi ha stravolto. Da quella partita i giallorossi non hanno più perso..."

LA STAMPA - Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della sua rete nella vittoria per 2-0 contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Che cosa rimane di quel gol alla Roma?

“L’emozione, unica e forte, che mi ha stravolto. È stato anche un gol importante, perché era un periodo complicato e poi da quel giorno la Roma non ha più perso in campionato… Però guardo avanti: sono un attaccante e vivo per segnare. Penso di poterne fare altri e voglio dimostrare di essere un giocatore da Serie A”.