Claudio, l'allenatore da corto muso: "Ma da giugno sarò advisor. Cos'è?"

[...] In un colpo solo, vincendo a Milano, Ranieri è riuscito a sparigliare la corsa Champions e a regalare trequarti dello scudetto all'amico Conte. Niente male per un ragazzetto di 73 anni che da quando è tornato a sedere sulla panchina della Roma continua a collezionare record su record. Dai risultati utili consecutivi (18 con 13 vittorie e 5 pareggi) ai 44 punti conquistati su 54 disponibili; [...] Questo, signori, è Ranieri. Uno che sa prendersi in giro ma soprattutto prendere in giro. Come quando domenica ha ribaltato la domanda del perché la sua squadra non disponesse del colpo del ko con una battuta: "Vincere uno a zero non è mica un problema eh, sono sempre tre punti. E belli". [...] Ed è un peccato che abbia deciso di smettere a fine campionato.

Lo ha ribadito per l'ennesima volta ieri, dopo aver ritirato il premio alla carriera di Coverciano nell'ambito di Inside Sport: "Non mi tirate per la giacca. Il calcio mi ha dato tanto, è la mia vita, è tutto. Però c'è un momento in cui si deve dire basta". [...] "Avevo detto basta a Cagliari e lo dicevo con il cuore e anche mia moglie mi aveva creduto. Mi ha chiamato la Roma, ho detto sì a un anno da allenatore e due da senior advisor. Ho accettato, adesso per me è importante questa cosa, poi Dio vedrà. E a dirla tutta non so nemmeno bene cosa sia...". [...] Mancherà, eccome se mancherà. [...] E paradossalmente potrebbe complicare la vita al prossimo tecnico. Perché arrivare dopo una cavalcata del genere non è semplice. [...] A tal proposito: nella lista presentata ai Friedkin dovrebbero figurare i nomi di Farioli, Pioli e Fabregas. [...]

(Il Messaggero)