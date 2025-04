Claudio: "Comincia il rettilineo finale. Ma a fine stagione smetto di allenare"

Il pari non fa perdere il sorriso a Ranieri. Il tecnico è lucido nell'analizzare la partita e si accontenta del punto contro la Juve dopo sette vittorie di fila: «Quando capisci che non puoi vincere l'importante è non perdere. Ci hanno schiacciato, volevamo rispondere colpo su colpo ma non ci siamo riusciti. Nel nostro momento migliore abbiamo preso gol. Non ci hanno sorpreso, sono stati bravi. Se dovessi scommettere, e non ho mai scommesso, penso che la Juventus arriverà tra le prime quattro».

Il pari è arrivato poco dopo l'inserimento di Shomurodov al fianco di Dovbyk. Ranieri, però, ha spiegato che è una soluzione complicata da mettere in pratica dall'inizio: «Ci devo pensare bene perché se poi devo sostituire uno dei due non ho nessun altro». [...]

«Per me è arrivato il momento di dire stop. Ho girato il mondo senza averlo visitato. Il futuro? Non sarò un dirigente, ma un consigliere del presidente. Mi auguro che Dan possa avere fiducia cieca nel miei confronti perché voglio il bene della Roma». [...]

Sarà l'ultimo derby per Ranieri: «Inizia il rettilineo finale. Sappiamo che è una partita bellissima, immensa, che si commenta solo dopo sperando che si faccia bene. Spero che tutti i tifosi si possano divertire e che ci sia tanta tecnica in campo».

Mile Svilar ha ancora una volta salvato la Roma. Il rinnovo si fa attendere, ma ha già ribadito che non c'è fretta. «Ci sono ancora sette partite. La settimana prossima c'è il derby contro la Lazio, per questo popolo è la partita più speciale dell'anno. Il pari conta per il morale, ma è un peccato non aver vinto». [...]

