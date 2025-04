Champions: la corsa senza fiato

Anche se ha fatto storcere la bocca a molti, Ranieri ha fatto centro ancora una volta: "Quando capisci che non puoi vincere devi cercare di non perdere". [...] Con il Cagliari, a Lecce e contro il Como, [...] la Roma ha palesato la fatica di una rincorsa che non permette pause. Vincere ha garantito il recupero di posizioni o quantomeno di rimanere in linea di galleggiamento; è bastato però un pari [...] per scivolare indietro e regalare all'esterno il sapore agrodolce del mezzo passo falso. [...]

Il problema quindi non è nell'1-1 dell'altra sera ma nella sensazione, sempre più forte guardando le prestazioni di alcuni singoli, che la squadra stia attraversando una fase di flessione. [...] Al di là del ko di Dybala - già dimenticato a livello di analisi generale - calciatori come Angelino, Ndicka, Paredes, Dovbyk che hanno giocato sempre, ora pagano la stanchezza. [...] E finché Ranieri è bravo a tirare fuori dal mazzo il jolly Shomurodov, il calo passa in secondo piano. [...] Ndicka è un altro elemento che avrebbe bisogno di una pausa. Ma nella rosa attuale, la Roma non ha un centrale di piede mancino. [...] Chi non ha di questi problemi è Svilar, sempre più decisivo. La Roma sta cercando di blindarlo. [...] Ballano almeno un paio di milioni tra domanda e offerta più, particolare non indifferente, il premio alla firma richiesto dall'agente del portiere.

(Il Messaggero)