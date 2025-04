Celik insidia Hummels: e Friedkin prepara il blitz

Chissà se Dan Friedkin, che a Roma manca da settembre, tornerà in tribuna contro la Juventus o nel derby. Dan è atteso anche a Firenze, dove un mese fa è stato inaugurato il nuovo resort di lusso della sua catena. All'Olimpico a fare il tifo per i compagni ci sarà sicuramente Dybala, che anche ieri era a Trigoria per svolgere delle terapie.

Ranieri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione e che sono legati al ruolo di Zeki Celik. Il turco è nuovamente a disposizione e può essere usato sia da braccetto che a tutta fascia. Se l'ex Lille sarà arretrato, spazio ad El Shaarawy. Vuole ritagliarsi un posto anche Bryan Cristante, dopo le ultime uscite. Davanti, invece, oltre a Dovbyk uno tra Shomurodov, Soulé e Baldanzi. [...]

(Il Messaggero)