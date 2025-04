C'è Pellegrini da valutare. E sabato il Verona

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Il derby poteva rilanciare la Roma verso il quarto posto, ma il pari contro la Lazio (risultato finale 1-1) porta i giallorossi a -5 dalla Juventus. Ora l’obiettivo è quello di recuperare le forze e voltare immediatamente pagina per proiettarsi verso sfida di sabato contro il Verona nella Capitale. [...]

Contro i biancocelesti Lorenzo Pellegrini è uscito dal campo al 59esimo per lasciare spazio a Shomurodov. Il capitano giallorosso pochi istanti prima aveva subito un colpo alla spalla destra dopo un contrasto di gioco e le sue condizioni sono da valutare per la partita di sabato.

Il calendario non concede cali di tensione e per questo contro i gialloblù Ranieri avrà l’opportunità di gestire le forze con qualche titolarissimo che potrebbe avere un turno di riposo per prepararsi ad affrontare la sfida del 27 aprile contro l’Inter, prima della trasferta di Bergamo con l’Atalanta. [...]

Oggi la squadra tornerà sui campi di Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Domani invece il giorno di riposo.