C'è la Juventus e Ranieri punta su Soulé

Matias Soulé è uno dei giocatori che più ha usufruito della cura Ranieri e, domenica si candida fortemente ad una maglia da titolare contro la Juventus. [...] Dalla sfida contro il Parma, l'argentino non è mai uscito dal campo, conquistandosi un posto a suon di prestazioni e gol. [...] Domenica avrà davanti il suo passato e ritroverà i bianconeri per la quarta volta in carriera. Il giocatore di Mar del Plata ha mostrato le sue qualità, le stesse che nel 2020 avevano convinto la Juventus a prelevarlo dal Velez. La sua avventura a Torino, però, è decollata lo scorso anno quando è stato girato in prestito al Frosinone. Con Di Francesco il classe 2004 è esploso e in estate i bianconeri decidono di sfruttarlo come pedina per finanziare il mercato. Alla fine, finisce alla Roma nel 4-3-3 ipotizzato da Daniele De Rossi. DDR non ha però il tempo materiale per sfruttarlo e l'argentino, tra confusioni societarie e minutaggio limitato rischia di bruciarsi. Ranieri decide di volerci puntare fortemente e su di lui fa un lavoro tattico e psicologico che lo rilanciano. Ora, l'infortunio di Paulo Dybala gli spalanca le porte e in queste 8 finali è pronto a prendersi la Roma.

(La Repubblica)