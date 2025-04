Castellanos torna dal 1': c'è Mancini

Castellanos è rientrato giovedì scorso a Bodo, dopo che negli ultimi due mesi ha giocato poco o niente per tutta una serie di noie muscolari. Mancini, invece, è oramai un punto fermo della difesa giallorossa, tanto che spesso Ranieri lo schiera anche come centrale tra i tre, ruolo dove il toscano si trova particolarmente a suo agio. E anche stasera dovrebbe andare a giocare proprio lì, gestendo la difesa e provando a rendere "insensibile" il ritorno dal via del Taty. [...]

Castellanos è uno a cui piace muoversi tanto, anche uscire dall'area di rigore, attraendo fuori posizione il proprio marcatore. E forse è anche per questo che alla fine Ranieri sceglierà Mancini piuttosto che Hummels per giocare al centro della difesa giallorossa. Perché se Hummels viene portato fuori posizione, con tanto campo poi da coprire alle sua spalle, potrebbe anche andare in difficoltà. Mancini invece ha maggiore freschezza atletica e quando ha giocato da perno della difesa ha fatto sempre molto bene. [...]

(gasport)