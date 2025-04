Caso scommesse, Perin 'presenta' Paredes: "Ha vinto tanto a calcio, quindi può perdere a poker...". E Fagioli cerca clienti: "Convinci Zaniolo e ti do il 10%"

Zaniolo? «Stagli vicino, che se lo catturo bene bene come cliente chiaramente poi ti faccio un bel regalo». Quanto? «Il 10 per cento». E ancora: «L'ideale sta settimana è devastarlo». [...]

Ore 2 e 16 del mattino del 14 gennaio 2023. La Juve ha appena preso 5 gol dal Napoli e Leandro Paredes che ha giocato nel secondo tempo della partita si siede a un tavolo di poker. Virtuale. È la sua prima volta. Lo presenta il compagno di squadra Perin: «C'è un nuovo giocatore: Leandro Paredes. Diciamo che ha già vinto tanto sportivamente parlando... Quindi può perdere a poker». Tutti che ridono. I tavoli virtuali di poker sono un'abitudine per quel pezzo di Serie A. Sul tavolo girano piatti da centinaia di migliaia di euro. Gli habitué sono Tonali, Fagioli, Perin, McKennie, Ricci e Zaniolo. Che però è considerato un pessimo giocatore, tanto che a sua insaputa creano un altro gruppo. «Poker senza Zaniolo».

Il protagonista della storia è, però, il centrocampista juventino Fagioli. Parla di Zaniolo con il suo amico allibratore, De Giacomo: «Insegnagli la vita: stagli vicino che se lo catturo bene bene bene come cliente chiaramente poi ti faccio il regalo a te. Dai scrivigli tu». «Lo sto facendo» risponde Fagioli. «Vedi di lavorare, l'ideale era devastarlo sta settimana», «Fallo uscire di più» risponde Fagioli, «Tanto sono soldi che prenderai sicuro». Fagioli - inseguito dal debiti - cerca più clienti possibili. [...]

In una chat di gruppo, però, si parla di cambiare sito per cercarne uno più economico (a livello di commissioni). Il portiere bianconero Perin si attiva per informarsi. E nel gruppo WhatsApp "Poker senza Zaniolo" scrive: «Ora ho chiesto a dove giocavo in lockdown. Dove c'erano Pjanic, Diego Costa, Lamela, Totti, Savic, Ronaldo fenomeno, Izzo e tanti altri. Vediamo se ci trattano meglio» (tutti i giocatori non indagati in questa inchiesta). Fagioli si adopera invece perché il gruppo continui a scommettere con De Giacomo. Perin sospetta a questo punto che Fagioli abbia un interesse: «Non giocano perché non è il sito loro ora scopriamo la polvere sotto il tappeto. Si svelano gli altarini, mi puzza 'sta co-sa». [...]

Zaniolo racconta di non aver mai ricevuto «minacce esplicite» per i suoi debiti da parte di De Giacomo, «è accaduto una volta che alla sua richiesta di pagamento entro la domenica ho risposto che non avevo la possibilità e lui si è alterato. Ammetto che ero preoccupato. Sapevo che avevo giocato su piattaforme illecite e dietro potevano esserci persone pericolose». [...]

(La Repubblica)