Carica Roma: Ranieri domenica con la Juve cerca l'ottava vittoria di fila

Il primo di sei round in cui dimostrare di essere grandi. La Roma, domenica sera contro la Juventus dovrà invertire la rotta contro le big e portare a casa punti preziosi nella corsa Champions. I numeri degli scontri diretti, infatti, sono desolanti. Dal 2020-21 nei 62 big match contro questi sei club la Roma ha portato a casa solo 13 vittorie, poi 18 pareggi e ben 33 sconfitte. In questa stagione i giallorossi hanno vinto solo il derby, ma, con l’arrivo di Ranieri la media è aumentata. E ora arrivano banchi di prova fondamentali: dopo la Juve toccherà a Lazio, Atalanta, Inter, Fiorentina e Milan oltre a Verona e Torino. Il tecnico domenica vuole ottenere l’ottava vittoria di fila in campionato. Sir Claudio, vista l'assenza di Dybala, si affiderà soprattutto a Dovbyk. L’ucraino ha portato a casa 9 punti nelle ultime 4 partite e punta alle 20 reti stagionali, ma conto le big ha sempre steccato. Altro tabù da cancellare quindi mentre nella capitale impazza ancora il toto allenatore. Pioli ha ripreso quota e, insieme a Sarri, sembra oggi l’ipotesi più percorribile, ma, occhio alle sorprese dei Friedkin. Primi movimenti anche sul fronte mercato: piace il difensore Mosquera del Valencia mentre a centrocampo oltre al solito Frattesi, da registrare un sondaggio per Angel Gomes del Lille.

(Leggo)