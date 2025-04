Carica Ranieri: le strategie oltre il derby

Claudio Ranieri è stato onesto: si sente al centro del progetto Roma, ma, vuole contare. Vuole avere un'influenza sulla proprietà e molte delle scelte dovranno passare da lui e Ghisolfi. [...] Non ha fatto il nome, ma ha detto che il prossimo tecnico sarà un "buon allenatore", non un top. Tra quelli usciti c'è Pioli, oppure un profilo straniero come Terzic, o Patrick Vieira. Il francese, ha lo stesso procuratore di Gourna-Douath, ma, rimane una grossa scommessa per una piazza come Roma. [...] Alla lista bisogna aggiungere Vincenzo Montella, che a Roma tornerebbe di corsa. [...] Sulla scelta dell'allenatore si gioca la partita di Claudio, che spera che venga scelto un nome della sua lista. [...] Il mercato è già stato svelato: s9ervono attaccanti che facciano gol. I rinnovi di El Shaarawy e Shomurodov spostano poco.

Ora, però, Claudio è ancora l'allenatore della Roma e domenica c'è il derby. L'ultima chance per sognare ancora un posto in Champions League, cosa che cambierebbe lo scenario futuro. Ranieri sa che l'obiettivo è difficile da raggiungere, ma, una vittoria contro i rivali della Lazio, li rilancerebbe. Dopo aver vinto tutti i precedenti, Claudio si appresta a disputare il suo ultimo derby, il più importante.

(Il Messaggero