Caos Inter-Roma: si gioca domenica

Inter-Roma, rispettando tutte le indicazioni arrivate, si giocherà domenica alle 15, rispettando il lutto nazionale nel giorno del funerale di Papa Francesco. Per arrivare a questa soluzione si è avuto bisogno di un giorno intero. La Lega Calcio sin dall'inizio ha cercato un compromesso che andasse bene a tutti e poco prima delle 20 di ieri sera, sembrava essersi decisa ad andare in contro alle necessità del club nerazzurro, impegnati poi in settimana contro il Barcellona. [...] Nel momento in cui la notizia si è sparsa, è arrivato il dietrofront. [...]

L'Inter aveva cercato di capire se ci potessero essere margini di manovra per confermare la gara a sabato sera, essendo un invito e non un obbligo la volontà di cessare ogni attività sportiva in segno di rispetto. In tutto questo, la Roma ha fatto da "spettatore non pagante" poiché giocare sabato o domenica, era indifferente. Appena i nerazzurri hanno ottenuto la deroga per giocare, hanno fatto un passo indietro capendo quello a cui sarebbero dovuti andare incontro. Confermato dunque il match alle 15 di domenica. [...]

(Il Messaggero)