Anche se soltanto per una parte della seduta, Andrea Cambiaso e ritornato in gruppo - per Ia prima volta da quando c'e Igor Tudor alla Continassa -e aumenta quindi l'ottimismo in vista della trasferta di domenica contro Ia Roma (ore 20.45). (...) Ancora a parte, invece, Douglas Luiz, anche se alto Juventus Training Center le sensazioni su un suo recupero non smettono di essere incoraggianti. II brasiliano, pert), dovrebbe riuscire a tornare in gruppo al massimo domani.

(gasport)