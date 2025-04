Calma Ranieri: "Meglio non perdere quando hai capito che non puoi vincere"

Non è sempre festa. Ma la corsa continua. E la Roma è viva. Nelle difficoltà, sotto di un gol, ha saputo reagire e si è ripresa la scena con il gol del pari di Eldor Shomurodov, mostrando orgoglio e coraggio e tenendo vivo il sogno Champions con il quindicesimo risultato utile di fila. I giallorossi hanno subito in classifica il nuovo allungo della Lazio a una settimana dal derby, ma Claudio Ranieri può ripartire dal secondo tempo dell'Olimpico in cui i suoi ragazzi hanno espresso l'intensità che è il tratto distintivo del gioco della squadra: «È stato importante aver pareggiato la gara all'inizio del secondo tempo, poi ci siamo assestati - ha spiegato Sir Claudio. Quando capisci che non puoi vincere è meglio non perdere. Sono soddisfatto della partita e del pareggio perché abbiamo giocato contro una grande Juve».

[...] «Ci hanno schiacciato. La Juve, l'ho detto, è una grande squadra, se dovessi scommettere mi giocherei che loro arrivano quarti. Le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Abbiamo lottato. Forse loro hanno segnato nel nostro miglior momento, peccato. Poi la gara si è incanalata su binari in cui entrambe le squadre volevano vincere ma senza rischiare di prendere gol». [...]

E cosi i giallorossi possono ripartire con la giusta autostima verso il derby, proprio la specialità di Ranieri (5 vittorie su 5): «Inizia il rettilineo finale - ha aggiunto l'allenatore - adesso arriva il derby, che è una partita difficile, importantissima, speriamo che tutti i nostri tifosi si possano divertire. Non abbiamo perso con la Juve e quindi non ci siamo fermati. Il derby è una partita immensa, si commenta solo dopo». [...]

(gasport)