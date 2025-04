Calciomercato: se salta l'affare Abraham-Saelemaekers, il Milan pensa a Lucca

Nell'edizione odierna della rosea emergono dettagli sulle possibili trattative future tra Roma e Milan. Il destino di Tammy Abraham, attualmente in prestito secco in rossonero, resta da definire. Sebbene l'inglese gradirebbe rimanere a Milano, è necessario trovare un accordo con la Roma.

I giallorossi, proprietari del cartellino, mantengono una valutazione alta per Abraham, non scendendo per ora da quota 20 milioni di euro, e l'ingaggio del giocatore (circa 4.5 milioni netti) rappresenta un ulteriore ostacolo. Parallelamente, la Roma sarebbe interessata a trattenere Alexis Saelemaekers, di proprietà milanista e attualmente in prestito nella Capitale.

Le discussioni tra i due club su questo doppio binario avverranno probabilmente a fine stagione. Tuttavia, le condizioni economiche poste dalla Roma per Abraham rendono l'affare complicato. Qualora non si trovasse la quadra, il Milan dovrebbe cercare un'altra punta sul mercato, e in questo scenario, il primo nome sulla lista rossonera sarebbe quello di Lorenzo Lucca dell'Udinese, anche se la sua valutazione attuale (circa 35 milioni) è ritenuta eccessiva dal club milanista.

(gasport)