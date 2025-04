Caccia al gol

IL TEMPO (L. PES) - Dovbyk e poi? L'ucraino è l'unico giocatore in doppia cifra nella rosa della Roma, non solo tra gli attaccanti. I suoi sedici gol, rappresentano un vero e proprio unicum in una squadra in cui oltre agli attaccanti si segna davvero poco. I migliori marcatori dopo l'ex Girona sono Dybala e Saelemaekers e Shomurodov. Lo stesso Ranieri ha manifestato la necessità di aumentare la quota di gol all'interno del gruppo. Tutti i calciatori che si sono alternati nel ruolo alle spalle della punta hanno numeri bassissimi per quanto riguarda le marcature. Sia Soulé che El Shaarawy che Pellegrini, infatti, hanno segnato soltanto 3 gol in stagione, mentre Baldanzi è a 2. Non fanno meglio i centrocampisti, eccetto Pisilli. Rispetto alle scorse stagioni, i numeri positivi vengono dagli esterni. Difficile invertire la rotta nell'ultimo mese e mezzo di campionato quando ormai i meccanismi e le scelte del mercato sono radicate e soltanto con mosse oculate in estate si potranno aggiungere numeri importanti nella fase offensiva. Certo è che con tre competizioni fino a febbraio, portare un solo calciatore in doppia cifra è un segnale allarmante. Chissà se nel derby il tecnico proverà la soluzione a due punte. In ogni caso per questo finale di stagione servirà l'apporto di tutti.