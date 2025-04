Bisseck e Pellegrini: la Figc studia i filmati

Un altro possibile "caso bestemmia" agita i nerazzurri dopo quello che coinvolse Lautaro 15 giorni prima di Napoli-Inter. Stavolta sotto indagine è finito Bisseck che, al 63' del match contro la Roma, potrebbe aver pronunciato la frase incriminata. [...] La procura Figc guidata da Chiné sta acquisendo le riprese disponibili.

C'è poi un altro caso simile e riguarda il laziale Luca Pellegrini durante Genoa-Lazio di mercoledì scorso. Anche in quella fattispecie non può esserci prova tv visto che il giudice sportivo non ha annotato nulla nel suo comunicato. Così è necessario un supplemento di indagine. La vicenda Martinez insegna: un patteggiamento porta a una multa da 5 mila euro.

(corsport)