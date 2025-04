Berthold: "Il pari non basta. Da chi mi aspetto di più? Ricordo quanto ci tenevano i romani, penso a Pellegrini"

GASPORT - Thomas Berthold, ex giocatore della Roma, ha risposto alle domande del quotidiano sportivo. Ecco le sue parole in vista del derby di domani:

"La Roma viene da una rincorsa incredibile, ma non può perdere punti. Ranieri può sfruttare il fatto che la Lazio ha giocato giovedì in Europa. Ma in un derby può succedere di tutto, è la partita più bella dell'anno. Ai miei tempi l'importante era non perderlo, oggi alla Roma serve vincerlo".

Negli scontri diretti la Roma zoppica, perché?

"È semplice, alla Roma mancano i fuoriclasse. Ranieri ha fatto un miracolo, ma il gap esiste. Eppure in quota Serie A basterebbe fare gli acquisti giusti per vincere, non è più il torneo dei miei tempi".

Da chi si aspetta di più domani?

"I romani la vivono sempre in un modo diverso. Mi ricordo quanto ci tenevano Giannini, Conti o Di Mauro quindi penso a Pellegrini. Ma il vero esperto è Ranieri, è lui la garanzia. Mi dispiace sia il suo ultimo derby".