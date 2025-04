BALDANZI: "Non mi sento un vice Dybala. Dobbiamo cercare di non far rimpiangere la sua assenza"

ILTEMPO.IT - A pochi giorni da Roma-Juventus, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, Tommaso Baldanzi si racconta al quotidiano romano. Un'anticipazione dell'intervista al giallorosso che uscirà domani: "Non mi sento un vice Dybala, mi sento Baldanzi e ogni giorno cerco di migliorarmi. Prima che si facesse male abbiamo giocato alcune partite insieme e con lui mi sono trovato benissimo. Ora che non c’è dobbiamo cercare di non far rimpiangere la sua assenza. Mi sento pronto, ma tutti dobbiamo fare di più".

