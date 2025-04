Bagno di folla giallorosso, Ranieri: "Grazie"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un bagno di folla al Tre Fontane. La Roma ha concesso ai propri tifosi, circa 3000, la possibilità di seguire l'allenamento a due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro il Verona. Una seduta durata poco meno di un'ora in cui i protagonisti sono stati i bambini. Il più acclamato è stato mister Ranieri, ma, non sono mancati cori e ovazioni per Svilar, Mancini, Paredes e l'uomo derby Soulé. La squadra è stata accolta in campo con una piccola coreografia, metà tribuna con le bandiere gialle e metà con le bandiere rosse. Presente in panchina Ghisolfi, in compagnia di due grandi ex come Candela e Tonetto. [...] Il pomeriggio al Tre Fontane è terminato con un giro di campo dei giocatori, mano nella mano con alcuni bimbi e un breve discorso di Ranieri: "Vi vogliamo ringraziare per l'amore che ci dimostrare ogni volta ed è bello vedere tanti bambini qui con noi: loro sono il futuro della Roma e non ci abbandoneranno mai. Forza Roma sempre".