Bagno di folla al Tre Fontane. Tremila tifosi per l'allenamento

Un bagno di folla attende i giallorossi questo pomeriggio al Tre Fontane. Circa 3000 i tifosi che sono riusciti a prenotare un segnaposto gratuito per poter assistere all'allenamento della Roma. Biglietti sold out in poco più di un'ora nonostante la paura per il maltempo. La tribuna dell'impianto dell'Eur è scoperta ma l'evento -voluto dai Friedkin - è confermato. L'ipotesi di uno spostamento era stata presa in considerazione nei giorni scorsi e l'eventuale nuova data sarebbe stata quella del 1 maggio. Ma l'allenamento si farà come già successo a Capodanno. Prevista anche una sor-presa per i bambini: alcuni avranno la possibilità di salutare da vicino i giocatori. Appuntamento alle ore l6 e i cancelli apriranno due ore prima. (...) Ma oggi ci saranno anche gli indisponibili per salutare i tifosi. Prevista la presenza anche di Dybala che ha in programma delle terapie in piscina, ma non vuole mancare per rimanere al fianco dei compagni. Una grande festa prima di Pasqua per caricare la squadra in vista della partita col Verona. (...) Curiosità: ieri Hummels ha regalato spettacolo in un supermercato in zona Torrino giocando a nascondino con dei bambini tra lo stupore e le risate dei presenti. Mats si è presentato con un outfit niente male: felpa anni '90 della Nazionale italiana, maglia d'allena-mento della Roma e pantaloncini del club giallorosso. Un legame indissolubile con la città nonostante i pochi mesi trascorsi nella Ca-pitale. E a maggio dirà addio al calcio.

(Il Messaggero)