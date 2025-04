Atalanta, le domande vietate ai giornalisti. Gasperini ha superato limiti di stile e buona creanza

Un genio assoluto del calcio, ma bizzoso e fumantino. Gian Piero Gasperini è così. Tutto bene finché gli piovono osanna. Ma guai a muovergli critiche. Dopo aver letto un articolo che non ha gradito, non ammette più domande dal Corriere Bergamo, in spregio al più elementare diritto di cronaca. [...] Impossibilitata a intervenire, oggi la nostra cronista Marina Belotti ha abbandonato la sala. Perché a tutto c’è un limite. E il mister ne ha superati parecchi. In positivo, come modello di allenatore che ha saputo riscrivere il calcio in Europa. In negativo, quanto a stile e buona creanza.

(bergamo.corriere.it)

