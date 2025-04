Arrivano 61mila tifosi per spingere la Roma

Tre anni e 67 sold out dopo, la Roma giocherà stasera in casa contro il Verona davanti ad almeno 61mila spettatori. Non c'è ancora il tutto esaurito, ma è possibile che arrivi in giornata. [...] Sono tre anni, da quando sono stati riaperti gli stadi a capienza piena, che i romanisti rispondono presente sempre. In massa. [...] Il primo vero sold out dell'era Friedkin c'è stato il 10 aprile 2022: Roma-Salernitana, 64.266 tifosi. L'ultimo, per ora, contro la Juve due settimane fa: 65.778. In questa stagione sono stati 10 i tutto esaurito, non pochi considerando i tre allenatori e le due cocenti eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League.[...] Senza retorica: è chiaro che ormai i tifosi, un po' ovunque, vengono trattati come clienti, ma i Friedkin sono stati bravi a coniugare business e sentimento. E allora anche stasera previsti oltre 60mila spettatori, di cui 700 da Verona nel settore ospiti. Massima attenzione all'ordine pubblico dopo i disordini del derby: con le trasferte chiuse, l'Olimpico sarà ancora di più sotto osservazione. [...]

(Corsport)