Arrestato un tifoso laziale: gli agenti feriti salgono a 24

Arrestato un tifoso laziale di 50 anni con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo la follia ultras di domenica, poco prima del derby Lazio-Roma, arrivano dunque anche i primi fermi. [...] Nel frattempo il conto degli agenti feriti sale da 13 a 24, considerando anche i contusi. Si contano anche i danni della guerriglia, che l'Ama (Azienda Municipale Ambiente) ha per ora quantificato in circa 40 mila euro tra danni materiali, costi di riparazione e pulizia delle vie. [...] "Sono disgustato - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri a Trs - Inaccettabile che dei teppisti trasformino una giornata di sport in un momento di guerriglia urbana". [...] Ieri, intanto, sia la Roma sia la Lazio hanno condannato gli incidenti tra tifosi con due note ufficiali contro ogni forma di violenza.

(gasport)