Ancelotti per Milan e Roma, opportunità da cogliere con un progetto autentico

Nel calcio, come nella vita, ci sono le opportunità da cogliere al volo. [...] L'opportunità, nel nostro caso, riguarda Carlo Ancelotti, che dopo la cocente eliminazione del Real Madrid dalla Champions è diventato un allenatore - diciamo così - sul mercato. [...] L'opportunità - e torniamo alla premessa - però c'è. La possibilità di sondare i suoi umori, capire davvero dove e come voglia continuare la sua attività, che tra l'altro si intreccia con quella di suo figlio Davide, uno dei più stressi collaboratori. E l'opportunità dovrebbe essere colta al volo soprattutto dai due club che hanno rappresentato tantissimo nella sua vita: Milan e Roma. [...] E i Friedkin, che hanno riscoperto l'importanza del senso di appartenenza, potrebbero tentarlo con l'invito a rappresentare - proprio con Ranieri - la società e non solo la squadra. Riportando così un grandissimo nome, come fu per Mourinho, capace di entrare in simbiosi con una piazza che aspetta solo di essere rappresentate al meglio e di poter affidare a una persona fidata le sue ambizioni. [...] In fondo basterebbe alzare il telefono: Carlo - o Carletto come lo chiamano ancora a Roma - che ne diresti?

(A. Vocalelli - Gazzetta dello Sport)