"Amava Roma, era vicino alle persone"

Da Francesco Totti al sindaco Roberto Gualtieri, (...) da Antonello Venditti a Russell Crowe, (...) numerose personalità pubbliche hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta ieri.

"Era un Papa che amava Roma", ha ricordato il sindaco Gualtieri, sottolineando l'affetto reciproco tra il Pontefice e la città. "È stato un vescovo vicino alle persone, in particolare ai più fragili e ai più deboli e provava per questa città un sentimento davvero di amore profondo. Ci ha sempre incoraggiato a lavorare per il bene della città e ha fatto tantissimo per Roma. Provo un profondo dolore per la sua scomparsa, l'Italia e il mondo piangono un uomo straordinario."

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, (...) e l'ex sindaco Francesco Rutelli hanno espresso il loro dolore (...).

Tra i primi a condividere un ricordo è stato l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti, con un semplice "Ciao papa Francesco" accompagnato da una foto insieme (...).

Nel mondo della musica romana, Antonello Venditti ha scritto su Facebook: "è morto il nostro Papa (...)", mentre Luca Barbarossa ha evidenziato come Bergoglio sia stato "una delle poche voci che in questi anni si sono spese per la pace". Commovente il pensiero di Renato Zero: "Il tuo abbraccio mi ha reso più forte e consapevole (...). Non avrò paura, te lo prometto. Ti voglio bene Papa". Fiorella Mannoia ha aggiunto: "Oggi siamo tutti più soli".

Anche l'"attore-gladiatore" Russell Crowe ha voluto ricordare il Papa (...), mentre dal mondo dello sport sono arrivati i messaggi ufficiali di AS Roma e SS Lazio. "L'As Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di papa Francesco, una perdita che addolora profondamente la nostra città e il mondo intero", si legge sui canali social giallorossi. (...) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso "il più sentito cordoglio alla Santa Sede (...) e a tutta la comunità dei fedeli".

(Repubblica)