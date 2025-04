Allenatore, stadio e formazione: tre rebus per la Roma

La Roma gioca su tre tavoli nella primavera (forse) più intensa da quando i Friedkin hanno acquistato il club giallorosso. Stadio, nuovo allenatore e rincorsa alla Champions League. [...] Proseguono infatti gli scavi archeologici nell'area di Pietralata dove nascerà il nuovo stadio della Roma. [...] Roma Capitale e la Roma rendono noto che "è in corso una definizione congiunta della pianificazione delle operazioni da attuare a partire dai prossimi giorni, senza alcun tipo di ritardo rispetto a quanto annunciato". [...] Ancora diverse settimane di lavori che poi porteranno alla presentazione del progetto definitivo. [...] Servirà aspettare almeno il mese di maggio per la consegna del faldone di Pietralata.

Ranieri invece non vorrebbe aspettare ancora per ufficializzare il nuovo allenatore della Roma. [...] Il prossimo allenatore dei giallorossi sarà con tutta probabilità italiano, con esperienza internazionale e "più giovane di me". I nomi sul tavolo restano quelli di Pioli, Allegri, Mancini. Più indietro Sarri, Montella, Thiago Motta e Italiano. Appare fuori dalla corsa invece Gasperini, dopo quel "non sarà lui" pubblicamente dichiarato da Ranieri. [...] Con la short list completata, testa ed energie sono focalizzate sul campo. La Roma vuole continuare a rincorrere quel quarto posto distante solo 4 punti e, chissà, guardare anche alla terza piazza dell'Atalanta, ora a 6 lunghezze. [...] Domenica il primo esame di maturità contro la nuova Juventus di Tudor. [...]

(la Repubblica)