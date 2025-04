Allenamento aperto ai tifosi. In tremila al Tre Fontane

IL TEMPO (L. PES) - Grande successo per l'allenamento a porte aperte previsto per domani, meteo permettendo. Alle 16 Ranieri ha fissato una seduta aperTa al pubblico al Tre Fontane, proprio come in occasione del primo giorno dell'an-no, per un ultimo appuntamento prima del finale di stagione dedicato alle famiglie (dato che le scuole saranno chiuse proprio a par-tire da domani). Ieri alle dodici era scattata la fase di prenotazione de segnaposto per assistere all'allenamento nell'impianto dell'Eur e in poco più di un'ora e mezza sono terminati i circa 3000 posti a disposizione. Quasi quattromila le persone in coda virtuale per accaparrarsi un posto e caricare la squadra in vista del finale di campionato. L'unica incognita resta quella del meteo: se dovesse piovere, infatti, il club sarebbe costretto a posticipare la seduta a dopo Pasqua. Al momento le previsioni non danno certezze perciò la seduta resta confermata. Nel frattempo oggi la squadra tornerà ad allenarsi in vista della sfida di sabato col Verona dopo il martedì di riposo concesso dal tecnico. Dopo il giallo nel derby Paredes è entrato nella lista dei diffidati dove c'è anche Pellegrini mentre oltre a Dybala l'unico indisponibile resta Saud dopo la lesione rimediata con la nazionale araba.