Alla Roma con Ranieri è diventato grande. E avvisa la Juve

Il passato è passato. Ma in cuor suo domenica una piccola grande rivincita vorrà prendersela lo stesso. A portarlo in Italia, nel 2020, proprio la Juventus. In bianconero Matias era un bambino. In giallorosso sta provando a diventare adulto dal punto di vista delle responsabilità. Ranieri crede ciecamente in lui. (...) Soulé alla Juve ha avuto Max Allegri che lo ha coccolato, lanciato e accarezzato. Adesso c’è Ranieri che sta provando a sgrezzarlo ed a renderlo un diamante scintillante, di quelli da guardare e ammirare a lungo. Domenica Matias vuole la sua rivincita. Sul passato, anche se poi è già via, nel cassetto dei ricordi. Ma aprirlo e riscrivere il finale non sarebbe poi così male…

(gasport)