Al Meazza c'è Dybala ma non i tifosi. Ghisolfi: «Qui si fanno richieste folli»

Riparte da San Siro la rincorsa al quarto posto. Senza tifosi al seguito, ma con Paulo Dybala in tribuna che seguirà la partita contro l'Inter. (...) L'idea dell'allenatore è quella di inserire un centrocampista e scegliere il 3-5-2. Koné è sicuro del posto, le altre due posizioni se le contendono Cristante, Paredes e Pisilli. In caso di 3-4-2-1 scalpita Pellegrini per

giocare al fianco di Soulé. Davanti Shomurodov insidia Dovbyk. (...) Ai microfoni di RMC Sport ha parlato Florent Ghisolfi: «Sono stato accolto molto bene a Roma, anche se a volte le richieste sono un po' folli. Voglio dimostrare di meritare questa opportunità. Se il mio lavoro non sarà all'altezza, me ne andrò»

(Il Messaggero)