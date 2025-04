Aggrappati a Svilar

IL TEMPO (L. PES) - Parate da fuoriclasse e personalità da vendere. Mile Svilar è sempre più leader della Roma per il presente e il futuro. L'estremo difensore belga è senza dubbio il miglior calciatore della rosa giallorossa di questa stagione. Tanti interventi prodigiosi, gesti tecnci che hanno portato punti e risultati al club. Dodici clean sheet in campionato in trentadue gare giocate sono numeri importanti, anche se le statistiche sui gol subiti, ovviamente, comprendono tutta la squadra e non solo il portiere. Ma Svilar sta diventando un punto di riferimento per i compagni: la rabbia dopo i gol subiti e l'incitamento continuo per sostenere il gruppo nei momenti di difficoltà. A ventisei anni l'ex Benfica ha raggiunto la piena maturità e le insidie a livello di mercato rischiano di diventare tante e difficili da arginare. Il contratto del numero novantanove scadrà tra due anni ma i colloqui con l'agente per rinnovare vanno avanti. La distanza iniziale era im-portante ma la volontà co-

mune è quella di proseguire insieme. Per questo non è mai trapelata una fretta di chiudere e arrivare all'accordo. I tifosi attendono con an-sia notizie positive su uno dei nuovi beniamini dei sostenitori giallorossi, e non è da escludere che prima della fine della stagione possa arri-vare l'atteso annuncio. Non solo Svilar nel futuro immediato della Roma. Anche El Shaarawy, in odore di rinnovo automatico grazie alla clausola, potrebbe spalmare allungando l'accordo per restare nella Capitale. Stessa volontà che da Trigoria hanno espresso per Saelemaekers, in attesa della nomina del direttore sportivo del Milan. Il belga è pronto a sposare il progetto giallorosso ma bisognerà ridiscutere l'accordo con i rossoneri che hanno Abraham in prestito. A fine agosto i due club erano vici-ni allo scambio dei cartellini per una valutazione attorno ai 10-12 milioni per l'esterno e 20 per la punta, ma l'ingaggio elevato dell'inglese bloccò l'operazione che virò sullo scambio di prestiti con rinnovi di contratto fino a12027 per entrambi. L'agente del belga ha già incontrato i club nei mesi scorsi per iniziare a sondare le richieste, ora c'è solo da attendere che a Milano si sistemino le cose in dirigenza. L'agenda di Ghisolfi si fa sempre più fitta di impegni in vista del mercato esti-vo dove rientreranno anche diversi calciatori in prestito tra i vari campionati europei. Da segnalare, infine, la pre-senza di Daniele Russo, vice allenatore storico di Montella e al fianco del tecnico anche con la Turchia, sugli spalti dell'Olimpico per le gare contro Juventus e Lazio. Anche l'ex attaccante giallorosso tra fine 2024 e inizio del nuovo anno aveva assistito ai match contro Parma e Lazio.