Abraham verso il Milan: Saelemaekers rimane

Dopo la sostituzione nel derby, Alexis Saelemaekers ha cominciato a godersi l'Olimpico. [...] E' la conferma di un benessere acquisito nel primo anno alla Roma, nonostante il grave infortunio di settembre e nonostante i due cambi di allenatore. Con 3 assist, l'ultimo dei quali domenica contro la Lazio, e 6 gol segnati, record personale in un campionato, Saelemaekers ha trovato il posto giusto per esprimere il suo calcio. E sarebbe molto felice di trattenersi a Trigoria. [...] Molto probabilmente sarà accontentato. Perché la Roma alla fine di agosto aveva raggiunto un accordo verbale con il Milan nello scambio con Tammy Abraham: a fine stagione i due trasferimenti sarebbero diventati definitivi, con un conguaglio di 10 milioni indirizzato a Trigoria. [...]

Quando i ruoli saranno più chiari, le due società si incontreranno e sistemeranno la questione. Rispettando anche la volontà dei calciatori. [...] Abraham in questo momento ha scavalcato il celebratissimo Gimenez nelle gerarchie di Sergio Conceicao e spinge per rimanere al Milan: è disposto anche a ritoccare verso il basso il ricchissimo stipendio. [...] Saelemaekers, che potrebbe arrivare a guadagnare 3 netti, ha già manifestato a Ghisolfi la sua volontà: proseguire il cammino con la Roma. [...] Manca soltanto l'accordo economico per formalizzare un'operazione che è già stata impostata. [...]

(corsport)