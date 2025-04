A spallate col cielo

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Fai 4 punti nelle prossime due partite, ma vinci quella con la Juve». Ora, io me li prendo 4 punti (ma va?), però la cosa scandalosa è che accetterei pure la ripartizione. Chiedo scusa a tutti quelli che mi conoscono e che sicuramente deludo (ma infatti, prima vinciamo questa poi vedemo), ma per me che Roma-Juve dopo il cosiddetto derby (a parte gli Anni 80, solo perché gli altri non c’erano) è stata sempre la “seconda” partita da cercare quando escono i calendari, stavolta è la prima. E non solo perché si gioca, adesso, stasera. Ora. Eccola. Forza Roma segna per noi... Cantate. Questa partita è veramente un toc toc alle porte del paradiso e fino a un paio di mesi fa non solo stavamo all’inferno, ma (...) Se vinci superi la Juve che quando tu, cioè noi, stavamo all’inferno, cioè, anzi, eravamo atei, stava giocando una partita per vincere lo Scudetto. Altro che metaverso e stupido mondo al contrario. Vincere, Roma mia, restituirebbe almeno una carezza al cuore dei tuoi romanisti che quest’anno - ma in fondo quando no? - è stato più che messo alla prova, bocciato e rimandato a settembre già mesi fa. Almeno una carezza di tutte quelle che ti sei presa in faccia la sera con l’Athletic Bilbao dallo sventolio di quelle bandiere così intenso, immenso, raro, persino “strano” che a fissarlo sembrava fatto all’intelligenza artificiale. Invece era cuore. (...)