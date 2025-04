A fuoco l'Audi Q8 di Panucci, pista dolosa

Fiamme nella villa di Christian Panucci, ex difensore della Roma. La sua Audi Q8 è stata distrutta da un incendio divampato ieri mattina mentre l'auto era parcheggiata nel cortile della sua abitazione, situata tra Fonte Laurentina e Spinaceto. L'ipotesi prevalente è quella dell'atto doloso.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri (...), che stanno conducendo le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili (...).

Al momento dell'incendio, Panucci non si trovava in casa, ma era presente il figlio, che tuttavia non si sarebbe reso conto dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, la famiglia non avrebbe ricevuto minacce recenti né nutrito sospetti su possibili responsabili del gesto. L'automobile è andata completamente distrutta.

