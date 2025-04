5 sfide punto a punto in questo millennio: uno 0-0 da "buffoni!" e il gol di Yanga-Mbiwa

Un derby che varrà l'Europa, quello di domenica. [...] Ci sono 5 precedenti in questo millennio di sfide a distanza ravvicinata (in classifica) negli ultimi 2 mesi di campionato. Nel 2005 fu il derby della paura: erano entrambe appena sopra la zona retrocessione, finì 0-0, il pubblico urlò "buffoni!" a tutti i giocatori, la Lazio restò un punto sopra, 42 a 41, chiuse uno sotto, si salvarono entrambe. Nel 2013 era un lunedì, Hernanes segnò da 25 metri ma poi sbagliò un rigore, Totti pareggiò dal dischetto. [...]

Nel 2015 era in palio la Champions, molto più di oggi che le rivali sono tante: Yanga-Mbiwa segnò di testa all'85', l'unico suo gol in 38 partite stagionali, e certificò il 2° posto giallorosso. [...] Nel 2018 Bruno Peres prese il palo, Dzeko (al 92') la traversa, finì 0-0, restarono appaiate al 3° posto, poi la Roma andò in Champions (per l'ultima volta finora) mentre la Lazio si fece beffare dall'Inter. [...] Nel 2022 la Roma stravinse 3-0 segnando (con Abraham) già al primo minuto e fece il sorpasso, 51 punti a 49, ma poi chiuse a -1. [...]

