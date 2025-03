Venezia: due top manager

Due nuove figure dirigenziali per il Venezia, che ha accolto Tancredi Vitale (nuovo managing director) e Giorgio Francia (finance director and general manager corporate). Due figure di alto profilo, con una lunga esperienza nel mondo dello sport a livello internazionale e nella gestione di brand globali. [...] Soddisfatto per la nomina Tancredi Vitale, 49 anni, con oltre 39 anni di carriera sviluppata tra Olanda, Germania e Stati Uniti. [...] "Sono fortemente motivato ad affrontare questa nuova sfida, l'obiettivo sarà valorizzare al meglio risorse e investimenti".

Gli fa eco Giorgio Francia, 52 anni, con alle spalle 30 anni di esperienza tra consulenza aziendale e finanziaria nel mondo del calcio, gli ultimi 10 vissuti alla Roma, in qualità di chief financial officer: "Lavoreremo per rafforzare la stabilità economica del Venezia, creando le condizioni per un'espansione sostenibile sia sul piano dei risultati sul campo, che in ambito commerciale".

(Tuttosport)