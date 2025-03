Valverde scuote l'Athletic: "Possibili tante cose..."

Non mancano i problemi per Valverde. L'Athletic è senza i due difensori centrali, usciti malconci dall'andata. Vivian s'è infortunato e Yeray è stato espulso. Giocheranno Unai Nunez e Aitor Paredes. Ufficiale, ed è grave, la perdita di Sancet, il miglior giocatore della stagione. [...] Unai Gomez, titolare all'andata, e Berenguer dovrebbero giocarsi la maglia di trequartista centrale del 4-2-3-1 alle spalle del centravanti Maroan.

Il tecnico Valverde dà la carica così: "Ci sono tanti ultimi minuti in tante partite", riferendosi al gol di Shomurodov e sottolineando che "possono succedere tante cose". L'Athletic avrà bisogno del vero Nico Williams e non della fotocopia dell'andata. Non mancherà invece il tifo. [...] Il San Mamés accoglie oltre cinquantamila spettatori, attesi duemila giallorossi.

(gasport)