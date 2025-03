Valverde scommette sui due Williams: la vittoria è una questione di famiglia

Talento, velocità e dribbling. Questo e molto altro è Nico Williams. Il suo nome è sui taccuini di tutti i top club ed ha una clausola da 55 milioni di euro, anche se, per il momento non ne vuole sapere di lasciare l'Athletic Bilbao. [...] A soli 22 anni vanta già un Europeo e una Copa del Rey. Il club è famoso per tesserare solo calciatori baschi e, insieme a Real Madrid e Barcellona, è l'unico club a non essere mai retrocesso in Serie B. Un vero e proprio miracolo sportivo che anche Ranieri ha sottolineato e applaudito. [...]

Nico Williams ha origini ghanesi e i genitori sono arrivati in Spagna attraversando il Sahara. [...] Nico è un predestinato e in Europa League ha già messo a referto 2 gol e 2 assist. Ha smaltito l'influenza e domani tornerà all'Olimpico. [...] Per ora, in Liga è a quota 3 gol ma è un calciatore in grado di accendersi in qualsiasi momento. Dal 1' ci sarà anche il fratello Inaki, bandiera del club che spera in un percorso come quello fatto da Totti e De Rossi. [...]

