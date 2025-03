Valverde non si fida: “Massimo rispetto”. Sancet resta in dubbio

Sognando la finale a San Mames e allontanando bruttissimi ricordi. Ernesto Valverde torna all’Olimpico per affrontare la Roma, e se in settembre con l’Athletic era riuscito a rimediare un pareggio nel finale, 7 anni fa contro i giallorossi visse una delle serate peggiori della sua carriera di allenatore. Il suo Barcellona aveva vinto 4-1 al Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions e i giornali catalani, già iper ottimisti al momento del sorteggio, consideravano il ritorno una formalità. (...) Anche per questo ieri il tecnico dell’Athletic ha respinto l’etichetta di favorito in questa doppia sfida: “Abbiamo fatto una buona prima fase ma bisogna essere rispettosi col rivale per il nome che ha e per l’esperienza accumulata in Europa nelle ultime stagioni giocate al massimo livello. Sono cose che vanno tenuto in considerazione“. Valverde non ha sciolto i dubbi sulle condizioni fisiche di Oihan Sancet, l’uomo più in forma dell’Athletic fino all’infortunio muscolare: il trequartista era dato come assente sicuro ma è a Roma e oggi il tecnico deciderà se usarlo o meno.

(gasport)