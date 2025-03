IL TEMPO (M. CIRULLI) - Valverde ci crede, ma Sancet resta in dubbio. Il tecnico dell'Athletic, in conferenza stampa, ha presentato la gara del San Mamés: "Abbiamo in mente un solo risultato, se giochi bene solitamente vinci, a volte però non accade, come all'andata". Il tecnico dei baschi non avrà Sancet, escluso dalla lista dei convocati. Dopo l'apertura in conferenza stampa su una possibile presenza del trequartista alla fine non si è voluto rischiare nulla.