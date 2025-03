Un regalo per Ranieri: Celik riprende ad allenarsi

[...] Per Claudio Ranieri arrivano buone notizie dall'infermeria. Zeki Celik oggi tornerà ad allenarsi con il gruppo dopo aver superato la lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia destra. [...] Il difensore tornerà a disposizione di mister Ranieri, con l'obiettivo di strappare una convocazione sabato sera contro il Lecce. Un ritorno importante quello del turco, diventato titolarissimo nelle ultime settimane, ma difficile ipotizzare una sua presenza dal primo minuto. Per questo è vivo il ballottaggio tra Hummels e Nelsson per prendere il suo posto. [...]

Confermati invece Mancini e Ndicka, con l'ivoriano tornato in anticipo dal ritiro della sua nazionale ma pienamente recuperato. [...] Oggi tornerà a parlare in conferenza stampa Claudio Ranieri (ore 13) che già dalla sfida del Via del Mare dovrà sciogliere i dubbi sul sostituto di Paulo Dybala. [...] Una maglia per tre calciatori: Soulé, Baldanzi e Pellegrini. Sono loro che si contenderanno lo scettro, sempre che Ranieri non decida di confermare il modulo 3-4-2-1 e optare per un doppio trequartista alle spalle di Dovbyk. [...]

(la Repubblica)