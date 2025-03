Tutto su Ranieri

IL TEMPO (L. PES) - Dopo l'ultima curva la Roma intravede il rettilineo finale. Nove partite per conoscere il futuro in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore. Una stagione travagliata, che a un certo punto sembrava ormai irrecuperabile ma che invece Ranieri ha saputo raddrizzare arrivando agli ultimi due mesi con la squadra in corsa per la Champions. La striscia di sei successi consecutivi, che in giallorosso non si vedeva da nove anni, ha rilanciato le ambizioni di Mancini & Co. che ora, a partire dal match di dopodomani in casa del Lecce si giocano il futuro. Un calendario complesso e ricco di scontri diretti che la Roma dovrà affrontare senza Dybala. Ma Ranieri non è certo nuovo a cavalcate finali dove si è giocato la strada di casa. Spesso negli ultimi vent'anni il tecnico testaccino è arrivato a concorrere per traguardi importanti durante le ultime giornate facendo registrare numeri importanti e incoraggianti. Salvezze, corse scudetto e rimonte da sogno, Sir Claudio sa come trovare la chiave per arrivare a dama, anche se stavolta non sarà affatto semplice. Eppure proprio con la sua Roma Ranieri ha fatto registrare i dati migliori con due cavalcate tra le prime quattro considerando le stagioni dal 2004-05 in poi.

Ovviamente il finale migliore risale alla stagione 2009-10 con i 24 punti conquistati con la Roma. Una rincorsa macchiata solo dalla sconfitta con la Sampdoria. Immancabilmente al secondo posto l'ultima striscia di risultati col Leicester con 21 punti nelle ultime nove della Premier League 2015-16 che Ranieri conquistò stupendo il mondo intero. A chiudere il podio lo splendido finale di stagione col quale Sir Claudio salvò il Parma nel campionato 2006-07 con ben 20 punti in nove gare. Uno in meno di quelli raccolti sempre in giallorosso ma nel 2019 quando però non bastarono per qualificarsi alla Champions ma servirono per il primo dei tanti sesti posti degli ultimi campionati. Bene anche i finali col Cagliari in B nel 2023 (playoff e promozione a fine anno) e le due annate col Monaco tra 2013 e 2014, tutte serie da 18 punti (media di due per gara). Insomma, tra le tante insidie del finale di stagione ci sono i numeri del tecnico a lasciare qualche speranza. Anche se molto del destino dei giallorossi passerà dall'Olimpico dove andranno in scena ben 4 scontri diretti contro quasi tutte le squadre in lotta per i posti europei: Juve, Lazio, Milan e Fiorentina. Proibitive le trasferte con Inter e Atalanta con Verona in casa e Torino fuori all'ultima a completare il quadro. Ma si parte da Lecce, e il focus di Ranieri è solo e soltanto sulla partita in Salento.