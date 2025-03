Tre giorni di stop: giovedì la ripresa degli allenamenti

Numerosi giocatori della Roma, tra cui Svilar, sono rimasti nella capitale a causa della mancata convocazione nelle rispettive nazionali.

Ranieri, dopo le fatiche di Europa League e campionato, ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, premiando l'impegno profuso nella vittoria contro il Cagliari. L'appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissato per giovedì mattina, con una seduta leggera tra lavoro di scarico e palestra.

(...) Da mercoledì, con il rientro dei nazionali, inizierà la preparazione per il ciclo di fuoco che attende la Roma in campionato, con una serie di big match decisivi per la corsa all'Europa e per il sogno Champions League. Ranieri predica calma e attenzione, invitando a concentrarsi su ogni singola partita.

(corsport)