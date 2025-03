Tra nomi bruciati e indizi. L'identikit diventa un mistero

IL TEMPO (L. PES) - Tra esclusi e possibili carte a sorpresa il nome dell'allenatore della Roma 2025-26 diventa un vero e proprio mistero. «Non sarà nessuno di quelli che avete nominato» ha tuonato Ranieri in conferenza stampa. Anche se escludere a priori tutti sarebbe un errore a questo punto della stagione. Quel che è certo è che due nomi su tutti sono stati smentiti proprio da Sir Claudio: Gasperini e Farioli. Il tecnico dell'Atalanta dopo giorni di grande attenzione mediatica è stato seccamente escluso così come Farioli, sia a gennaio che ieri evidentemente non tra i preferiti dell'attuale allenatore giallorosso. A questi va aggiunto anche il nome di De Rossi che qualche settimana fa Ranieri aveva allontanato dalla Capitale: «Deve fare il suo percorso e prima o poi tornerà alla Roma», lasciando intendere come dopo l'esonero di settembre DDR deve crescere altrove per poi tornare a Trigoria per incidere. Diversi i profili che rispecchiano l'asciutta identikit di Ranieri. Vincenzo Italiano, che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo col Bologna, sembrerebbe tra i più vicini alla descrizione del tecnico scelto. Anche Stefano Pioli, attualmente in Arabia, avrebbe le carte in regola e già a settembre era stato cercato dalla dirigenza romanista. Tra i tecnici liberi occhio anche a Sarri e Mancini mentre non vanno scartate le piste estere come quella di Valverde che a giugno vedrà scadere il suo accordo con il Bilbao.