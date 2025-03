Totti vota per Ancelotti: "Ma con questa rosa non verrà"

"Per vincere gli scudetti servono grandi allenatori ma soprattutto giocatori. La Roma deve alzare il livello, ora è una squadra da 5°/6° posto. Ranieri sta facendo bene, non so se resterà. Alla Roma servirebbe Ancelotti ma non verrà con questa squadra". Come al solito, Francesco Totti non ha peli sulla lingua. L'ex Capitano, ospite di "Viva el Futbol" con Cassano, Ventola e Adani, parla anche di Dybala ("Come talento è tra i più forti al mondo"), di Mourinho ("A Roma ha fatto due finali, una l'ha vinta e una l'ha persa ai rigori. Cosa volete dirgli?") e di un possibile ritorno nel club: "Lavorerei solo alla Roma, c'è solo lei". [...]

(Il Messaggero)